◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。

初日の6日はアイスダンス、ペアに次いで、女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、日本からは坂本花織（シスメックス）が登場。ノーミスの演技で今季自己ベストの78.88をマークした。

SPは「Time To Say Goodbye」の曲に乗り、持ち前のダイナミックで優雅なスケーティングを披露。冒頭の3回転ルッツから、後半のフリップ―トーループの連続3回転などをしっかりと着氷した。

ネットでは「坂本花織流石や！！」「感動です。引き込まれる」「めちゃくちゃ美しかった」「あかん、坂本花織の演技見て涙腺緩んだ。俺も歳とったわ」「貫禄の演技イイね」「坂本花織の2Aは世界一」などの反響が寄せられていた。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。