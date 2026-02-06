◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第1日 アイスホッケー 女子1次リーグ 日本3―2フランス（2026年2月6日 ミラノ・ロー・アリーナ）

アイスホッケー女子日本代表・スマイルジャパン（世界ランク7位）は6日、1次リーグの初戦でフランス（同14位）を3−2で破り、勝ち点3を獲得した。第2ピリオド（P）にFW浮田留衣（29＝ダイシン）が先制。1−1の第3PにはFW伊藤麻琴（21＝トヨタシグナス）が勝ち越しゴール。さらに、FW前田涼風（29＝道路建設ペリグリン）が技ありのゴールで3点目を奪った。

「緊張していたけど、楽しむことはできた。（ゴールは）入ると思ってなかったので、素直にうれしかった」

初の五輪舞台で初ゴールが決勝点。試合後は安堵の表情を見せた。

1−1の第3P、残り4分を切ったところで、FW伊藤がハイショットを決め、勝ち越しに成功。その直後には、相手GKが前に出た隙をつき、FW前田が無人のゴールにパックを流し込んだ。試合終了間際に1点を返されたが、22年北京大会に続き、白星スタートを飾った。

「2ピリに自分のミスで失点したので、自分で取り返せて良かった」。第2P終了間際の失点のリベンジを果たした。「（ゴールの）上が空いていた」と冷静にハイショットを繰り出し、勝ち越しゴールを決めた。

金メダルを獲得した20年ユース五輪のメンバー。22年北京大会は直前に代表選考から漏れ、悔しさをバネに戦ってきた。「まずは初戦大事だと話していたので、勝ち切ることができて良かった」。明日のドイツ戦に向けて、「勝ちを意識して頑張りたい」と切り替えた。