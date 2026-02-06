ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード・女子パラレル大回転代表の竹内智香選手が現地5日の公式練習後、大会に向けて意気込みを語りました。

7度目の五輪出場となる竹内選手は今シーズン限りでの現役引退を表明しており、この五輪が現役生活の集大成となります。

本番のコースを滑り「第一印象はやっぱり『長いな』っていう印象で、その長さが面白い」と感想を話します。この日は2本のみの滑走で「いま慌てて何かしても1日で上手くなるものはないので、しっかりとリカバリーしてレースに備えたい」とコメントしました。

7大会目の五輪に「やっぱりオリンピックはすごく楽しい。昨日はスイスチームのみんなと選手村を回った」と明かした竹内選手。「メダルはすごく大事」と前置きした上で、「回数を重ねたからこそ、メダルは一つの塊と証しにしかすぎない。オリンピックを楽しむことが第一にあって初めてメダルに繋がると思っている」と、まずは4年に1度の大会を楽しむことを大切にする姿勢を示しました。

最後と決めて迎える今大会、今までのオリンピックとの違いについては「『あと3日で終わるんだな、あと2つ寝たら』と。昨日、『もういくつ寝ると』というお正月の曲を聴いてたんですけど、なんか本当にそういう『あといくつ寝たら』というような、運動会に行く子供の頃のようなワクワクした気持ち」と心境を明かします。

そして「楽しんだ先に自然と勝ちに行く結果がついてくると思っている。ここからは“オリンピックを楽しんだものが強い”と思っているので、そういう気持ちでスタートに立ちたい」と力を込めました。