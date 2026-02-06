ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは、団体第１日の競技が６日に始まり、日本はペアのショートプログラム（ＳＰ）で三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が今季世界最高得点の８２・８４点で１位となり、順位点１０点を獲得した。

アイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）では吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が６８・６４点で８位とし、順位点は３点だった。６日は女子のＳＰも行われ、７日の男子ＳＰの順位点との合計で、１０チームのうち上位５チームがフリーに進出する。男子ＳＰでは、日本は鍵山優真（オリエンタルバイオ）が出場する。

リンクに立った三浦、木原組の心持ちは、４年前の北京五輪とは全く違っていた。当時はコロナ禍でほぼ無観客だった。今回は大きな声援が飛ぶ中、世界王者となった２人は自信に満ちた表情を見せていた。

最終滑走の重圧を感じさせず、冒頭のトリプルツイストリフト、男性が女性を押し出すスロージャンプを立て続けに決めた。疾走するようなダイナミックな動きで自己ベストを更新する演技を披露し、三浦は両拳を突き上げた。

団体で日本の弱点とされてきたペアは、今や最大の得点源だ。２人はカナダを拠点にハイレベルな競技環境で技術と精神面を磨き上げてきた。７位だった北京五輪後、コーチから「毎日の練習が五輪だと思ってやりなさい」と言われ、大舞台も特別視せずに臨んでいる。２０２３、２５年の世界選手権で優勝し、木原は「今季も五輪に惑わされないように。どのシーズンも同じと心に留めて楽しむ」と語る。

北京五輪はコロナ禍で行動が制限され、コンディション調整に苦しんだ。今回は１月末からミラノ近郊での事前合宿に参加し、木原は「（合宿で）カナダにいる時のようにハードな練習ができた。プラン通り」と話した。演技後には「普段の試合と変わらず、いい緊張感で、周りも見えていた」と三浦。心身ともに充実のエースペアが、日本を引っ張る。（岡田浩幸）