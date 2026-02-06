■ミラノ・コルティナオリンピック™ アイスホッケー女子 予選リーグ 日本 3−2 フランス（日本時間6日、ミラノ・ローアリーナ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

4大会連続5回目の出場となったアイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク8位）は予選リーグでフランス（同15位）と対戦し3ー2で勝利、初戦で見事白星スタートを切った。



前回の北京五輪で日本は、予選リーグを首位突破し初の準々決勝に進んだが、フィンランドに1−7で敗れ、ベスト8止まりとなった。今大会、初戦で対戦するフランスには昨年2月の五輪最終予選では7−1で快勝。8月は5−2で勝利、12月は3−2で接戦をものにしている。

試合は60分を3ピリオド、20分ずつに分けて行われる。まず第1ピリオド（P）、6分を経過して日本のシュート数は6本、対するフランスは1本と、序盤は日本ペースで進んだ。しかし中盤に入ると、日本のパスを奪われフランスにシュートを許すなど、攻め込まれる場面が増える。終盤には志賀紅音（24、Luleå HF／SWE）が強烈なシュートを放つが、パックはゴールに当たって跳ね返り、金属音が響き渡る。緊迫した試合は、0−0のスコアレスで第1Pを終えた。



第2P開始早々、志賀紅音がパックを奪ってシュート。輪島夢叶（23、道路建設ペリグリン）もGKと1対1の場面でシュートを放つが、ブロックされる。さらにロングシュートや主将・小池詩織（32、道路建設ペリグリン）のミドルなど攻め続けるが、先制点が奪えない。それでも残り1分26秒、志賀紅音が相手DFをひきつけパスを出すと、浮田留衣（29、Daishin）が狙いすましたシュートを放ち、日本が1点を先制する。しかし喜びも束の間、終了間際にフランスに追いつかれ、1−1の同点で最終第3ピリオドに突入した。



第3P序盤、フランスの反則により2分間のパワープレーのチャンスを得た日本だったが、ゴールは奪えず。その後も日本はミドルシュートを放ち、こぼれ球に詰めるが相手GKを中心とした防御を崩せない。それでも試合時間残り3分30秒、伊藤麻琴（21、TOYOTAシグナス）がこぼれ球を拾って値千金の勝ち越しシュートを決め、2−1とリード。勢いづいた日本は、相手GKがあがった隙を見逃さず、3点目も奪った。終了間際に1点を返されたものの、日本が大事な初戦を勝利で飾った。



4大会連続出場の小池は「この初戦で勝てたのは、これからを戦う上で大事な1勝だったと思う」と振り返った。「歴史を変えるつもりで臨んだ」と口にし、「これでチームも勢いづいたと思うので、スタートから相手の陣地で出来るように頑張っていきたい」と、明日のドイツ戦に向けて意気込んだ。

3点目を奪った伊藤は「この舞台を楽しみたいと思ってたので、楽しめたかなと思います」と笑顔を見せた。「第2ピリオドで自分のミスで失点してしまったので、取り返したいと思っていたので（自分が点を決めて）よかったです」と、安堵の表情も見せた。



＊写真は先制点を決めた浮田留衣選手（左）と祝福する志賀紅音選手（右）

女子アイスホッケーは10チームが出場。2つのグループに別れ、グループA（世界ランキング上位）の全チームとグループBの上位3チームが準々決勝に進出する。日本はグループBで2大会連続の決勝トーナメント進出を目指す。

【女子日本代表の日程】（日本時間）

6日（金） 日本 3ー2 フランス

7日（土） 日本ードイツ

9日（月） 日本ーイタリア

10日（火）日本ースウェーデン