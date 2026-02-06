『DREAM STAGE』第5話で波乱 豪華ゲスト陣を発表
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第5話が、13日に放送される。K-POP業界を舞台に、元天才音楽プロデューサーと7人の若者たちが夢を追う姿を描く本作に、竹原ピストル、ユン・ソア、原愛梨のゲスト出演が決定した。
本作は、かつて問題を起こし業界を追放された元音楽プロデューサー・吾妻潤を中村が演じ、弱小芸能事務所に所属する7人組ボーイズグループ・NAZEが、世代や国籍を越えてデビューを目指す物語だ。NAZEはドラマの枠を超え、楽曲配信やライブイベントなど多方面で活動している点も特徴となっている。
第5話では、デビューを目前に控えたNAZEが大きなトラブルに巻き込まれる。デビュー日が2月14日に決まる一方、同日にライバルグループTORINNERの日本デビューも判明。両陣営が火花を散らす中、思わぬ事件が物語を大きく揺さぶる。
竹原ピストルが演じるのは、第5話のキーマンとなる謎めいた男。NAZEの前に立ちはだかる存在で、ある大きな秘密を抱えている役どころだ。シンガーソングライターとしてだけでなく、俳優としても高い評価を受ける竹原にとって、本作がTBSドラマ初出演となる。
韓国出身のユン・ソアは、日本のドラマに初出演。NAZEメンバーのドヒョクの姉ミンソを演じ、家族の絆と試練を背負う重要な役どころを担う。息子を連れて弟に会いに来たことをきっかけに、物語は思わぬ方向へと展開していく。
さらに、ニューヨークを拠点に活動する書道アーティストの原愛梨が本人役で登場。世界的に評価される表現者が、どのような形でドラマに関わるのかも見どころとなる。
