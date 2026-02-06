◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 横浜ＦＭ２―３町田（６日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで迎えた開幕戦で町田と対戦し、２―３で敗れた。

前半８分に町田のエリキに先制点を決められ、同１６分に右アキレス腱（けん）断裂から復帰し、２２６日ぶりの公式戦出場を果たしたＭＦ遠野大弥がＰＫを冷静に決めて同点に追いついたが、同１７分にＤＦ加藤のＧＫ朴へのバックバスが短くなったところをエリキにスライディングで押し込まれて勝ち越し点を献上。この場面でエリキの右足と接触し、右足を痛めた朴は倒れ込み、しばらく立ち上がれず。立ち上がったものの、前半２１分でＧＫ木村との負傷交代を余儀なくされた。さらに前半アディショナルタイムには町田の相馬に豪快な直接ＦＫ弾を決められて波乱の前半を１―３で折り返した。

後半はテンポの良いボール回しでリズムをつかみ、後半２２分にデービッドの落としをクルークスが左足で押し込んで１点差に迫ったが、前半の３失点が響いた。試合後、大島秀夫監督は「ホームの開幕戦で負けてしまって、本当に悔しい気持ちでいっぱいです。立ち上がりからバラバラ感が出てしまって、前半で３失点というすごく大きな代償を払ってしまったなという、厳しい状況に自分たちでしてしまった」と悔しさをにじませた。

ただ遠野の復帰ゴールや右サイドバックでプレーした新加入の井上が積極的なプレーでチームの攻撃を活性化させるなど光明もあった。指揮官も「後半は攻撃的に出られましたし、いいニュースとしては（遠野）大弥が復活してプレーできたこと、得点を取ったことと、マリノスのデビューを飾った（井上）太聖とテヴィスがいいプレーを見せてくれたのはプラスだと思います」とたたえた。