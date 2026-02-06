『DREAM STAGE』ライバルは敵じゃない NAZEの“決断”にネット感動「マジで推せる」
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第4話が、6日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
第4話では、複数のボーイズグループが出演するバラエティ番組の収録が行われる中、NAZEが所属する事務所社長のナム（ハ・ヨンス）が、人気グループ・TORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）と遭遇。本番中にもかかわらず激しい口論を繰り広げ、勢い余って「2週間後のSNSフォロワー数対決で、負けた方が勝った方の望みを1つかなえる」という約束を交わしてしまう。
解散を命じられる可能性に絶望するナムに、吾妻は冷ややかな視線を向ける。そんな中、“日本芸能界の女帝”と恐れられる大手事務所会長・吉良富子（戸田恵子）からナムに一本の電話が入る。TORINNERの派手な戦略に敵意を抱く富子は「一緒に戦いましょう」と持ちかけ、ナムはその言葉を信じて喜ぶが、そこには巧妙に張り巡らされた罠が待っていた。
富子の策略により、NAZEだけでなくTORINNERまでもが解散の危機に追い込まれる事態に発展。さらに、富子によって捏造されたスキャンダルが広まり、TORINNERの人気は急落していく。しかしNAZEは、それを好機とは捉えず、かつて切磋琢磨した仲間としてTORINNERを救う道を選ぶ。
NAZEとファンの後押しと、“濡れ衣”が晴れたことにより、TORINNERは再び立ち上がり、迎えた運命のフォロワー数対決では僅差でTORINNERが勝利する結果に。勝者となったジスは望みとして「NAZEは、これからもTORINNERの良きライバルでいてもらえたら」と語り、対立を越えた2組の絆が浮き彫りとなった。視聴者からは「NAZE、マジで推せる」「めっちゃスッキリしたー！」「これでTORINNERとは雪解けか？」などの声が寄せられている。
