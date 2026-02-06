船橋屋×猫の日♡限定和菓子「猫カップくず餅＆猫あんみつ」登場

毎年2月22日の「猫の日」に合わせ、老舗和菓子店・船橋屋から心ときめく限定スイーツが登場します。伝統の味わいはそのままに、猫モチーフの遊び心を添えた特別仕様。思わず写真に収めたくなる可愛らしさと、長年愛され続ける確かな美味しさが両立した和菓子は、猫好きさんへのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです♡

くず餅が猫に変身♡猫カップくず餅



猫カップくず餅

販売価格：570円（税込）

船橋屋の看板商品「くず餅」を猫型にカットした「猫カップくず餅」は、透明カップ越しに猫がこちらを覗き込むような愛らしいビジュアルが魅力。

450日間乳酸菌発酵させた小麦澱粉を使用する、和菓子では珍しい発酵食品としての奥深い風味と弾力ある食感はそのまま楽しめます。

公式オンラインショップ限定で、くずもちくんが猫になった帯シール付きなのも嬉しいポイントです。

販売期間：2月10日(火)到着～3月1日(日)到着

販売店舗：船橋屋公式オンラインショップ

ドトールで春満喫♡桜香るドリンク＆スイーツ＆お得なポイント情報

見た目も味も満足な猫あんみつ



猫あんみつ

販売価格：570円（税込）

「猫あんみつ」は、人気のあんみつに猫型くず餅を添えた猫の日限定仕様。

コリッとした寒天、なめらかな特製あんこ、塩味の効いた北海道産赤えんどう豆が織りなす王道の美味しさに、猫モチーフの可愛さがプラスされています。

濃厚な黒蜜をかければ、甘みと塩味のバランスが際立ち、最後のひと口まで満足感たっぷり。和菓子好きさんにも猫好きさんにもおすすめの一品です。

販売期間：

・2月15日(日)～3月1日(日)(東京スカイツリータウンソラマチ店)

・2月10日(火)到着～3月1日(日)到着(公式オンラインショップ)

販売店舗：東京スカイツリータウンソラマチ店／船橋屋公式オンラインショップ

猫の日は、可愛い和菓子でほっとひと息



猫モチーフの可愛らしさと、船橋屋ならではの確かな味わいを同時に楽しめる今回の限定スイーツ。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

猫の日ならではの特別感あふれる和菓子で、癒やしのティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪