65歳・貯金なし「生活のため預金を切り崩した。老後資金は3000万円必要だった」余裕なしの老後
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福岡県在住65歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（64歳）、長女（28歳）
住居形態：賃貸
居住地：福岡県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の金融資産：預貯金0円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：厚生年金40年
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：21万9000円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：年金78万円（年額、繰り上げ受給と推察）
支出：25万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「足りない。現役時代にもっと貯めておけばよかった」と回答。
その理由として、「（夫婦の）年金で最低限の生活は可能だが、文化的な暮らしができているとはいえない」と語っています。
しかし「退職金をもとにNISAや株式で運用しようとしたが、生活のために切り崩してしまった」と頭を抱えます。
そして今になって考えてみても、老後資金は「3000万円」程度必要だったのでは、と感じているそうです。
「今のままでは生活だけで精いっぱい。病気やけがなど不測の事態になったら耐えられないので、もっと預金を貯めておけばよかった。退職金はある程度あったので、運用するなどして資金を増やしておけばよかった」とあります。
「衣食住は年金で賄えるが、旅行や外食、趣味に使うお金がないので充分とはいえない」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「預金はできるだけ、定期など簡単に引き出せないものにしておくとよい」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
