◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 広島3―1長崎（2026年2月6日 ピーススタジアム）

日本代表の森保一監督（57）が6日、長崎―広島（ピーススタジアム）の開幕戦をスタンドから視察した。

広島が3―1で制した試合内容に「全体的に見るとJ1での経験の差が出てたかなと。サンフレッチェ広島の方が、これまでの経験を生かして全体的なインテンシティであったり、判断スピード、プレースピードというところで上回って試合を有利に進めていたかなと見ていました」と振り返った。

2点目の起点になった広島のGK大迫については「最後尾から安定感をもたらして、攻撃に繋げるというところ。彼が持っている経験と力を生かしていたなと思います」と評価した。

「ピースマッチ」として開催された一戦について「平和だからこそ、JリーグができたりJリーグでプレーできたり、観戦ができたり、自分の好きなことを楽しむことができるということを噛みしめる場でもあるかなと見ていました」と話した。

また、8年ぶりにJ1に帰ってきた長崎について「ピーススタジアムを拠点に街が盛り上がっていると思う。もっともっと街の宝になっていくことを期待しています」とエールを送った。