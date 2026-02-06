¡Ú½°±¡Áª¡Û¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½à¥é¥¹¥È¥µ¥¿¥Ç¡¼á¤ÏÅÔÆâ20¤«½ê¤Ç±éÀâ¡Ö»×¤¤¤òºÇ¸å¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£¶Æü¡¢Åìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ¥ª¥¢¥¾Á°¤Ç¡¢½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤òÁ´¹ñ£µ¤«½ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¶ÌÌÚ»á¤ÏÆ±¾ì½ê¤Ç£³£°£°¿Í¤ò±Û¤¹Ä°½°¤ÎÁ°¤Ç±éÀâ¡£ºòÇ¯¡¢¼Â¸½¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡¢àÇ¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉá°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¸ºÀÇ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î·Ú¸º¤Ê¤ÉÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¤·¤ã¤¬¤ì¤¿À¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤È»ä¤¿¤Á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤¢¤È£±Æü¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹¢¤Ï¸Ï¤ì¤Æ¤â¸½ÌòÀ¤Âå¤Î´õË¾¤Ï¡¢¸Ï¤é¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤Æ±éÀâ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀï¤ÎºÇ½ªÆü¡Ê£·Æü¡Ë¤Ë¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢Åìµþ£²¶è¤ËÎ©¸õÊäÃæ¤ÎÈ·»³µª°ìÏº»á¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅÔÆâ£²£°¤«½ê¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë£³£°Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á£²£·Áªµó¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÁ´Éô¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÎÏ¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢Â¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»×¤¤¤òºÇ¸å¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£