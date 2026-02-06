◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽アイスホッケー 女子 予選リーグ グループＢ 日本３―２フランス（６日、イタリア・ミラノ）

アイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は１次リーグの初戦に挑み、フランスを３―２で下して快勝発進した。第２ピリオド（Ｐ）の３８分３４秒に志賀紅音のパスから浮田留衣が右サイドからシュートを放って先制点を決める、同点となった第３Ｐの５６分３０秒には伊藤麻琴が決勝点を決めた。さらに１分後の５７分５０秒にはカウンターから前田涼風がだめ押しとなる３点目。終了間際に１点を決められたが、そのままリードを守り、２大会連続の白星発進を果たした。

スマイルジャパンが得点を決めるとゴールソング、嵐の「Ｏｈ Ｙｅａｈ！」が流れた。主将の小池詩織は選曲理由について３日の練習で「今まで五輪ではずっとは嵐のゴールソングで、結構好きな選手も多くて。嵐の曲が五輪のイメージがスマイルジャパンはある。今回もみんなでゴールソングを決めるときに、やっぱ嵐だよねっていう話をしました。（Ｏｈ Ｙｅａｈ！にしたのは）みんなでフィーリングが合ったというか、これがいいよねみたいな話になった」と語っていた。

フランスには、昨年２月の五輪最終予選では７―１で快勝。ただ、１２月の国際大会では相手の２倍近くのシュートを放ちながら、なかなか得点につなげられず３―２の接戦となった。五輪最終予選で活躍した新鋭のＦＷ輪島夢叶（道路建設ペリグリン）は５日の練習で「反省を生かし、シュートの精度を意識して練習してきた。決め切りたい」と得点への意欲を燃やしていた。