◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（６日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）富張萌黄】フィギュアスケートが団体から始まった。ペアのショートプログラム（ＳＰ）で、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は８２・８４点の自己ベストで首位だった。演技終了後は２人そろってガッツポーズを繰り出した。

持ち味のスピード感を生かし、観客を魅了した。冒頭の３回転ツイストリフトで１・９５点の加点を引き出し、続くサイドバイサイドの３回転トウループなどを次々と成功させた。スコアを確認すると、木原は思わずキス・アンド・クライに置かれたカメラからフレームアウト。「積み重ねてきたものがしっかり出せた」と両手を上げて首位発進を喜んだ。三浦も「積んできた練習はウソじゃなかった」と満面の笑みを見せた。

８２・８４点は世界歴代３位の高得点。木原は「歴代の方はもっと雲の上のレジェンドの方。僕たちはそのレベルには達していない」と謙遜しながらも「自分たちのパフォーマンスは誇りに思う」と胸を張った。「一つひとつ集中してベストを尽くせた。個人戦のＳＰにつながる」と三浦も大きな手応えを得た。

これまで世界選手権、グランプリファイナル、四大陸選手権など、何度も世界のトップに立ってきた日本のエース。前回の北京五輪からの４年間ではそれぞれにけががあったが、その度に支え合い乗り越えてきた。三浦は「うまくいかないことを経験して、２人とも心身ともに強くなれた。その経験が今につながっている」と成長を実感する。

団体ＳＰ首位という最高な滑り出しを切った。団体優勝へ向け、男女ＳＰの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、坂本花織（シスメックス）にいい形でバトンをつないだ。「あとは応援して個人戦の方に切り替えていきたい。どこがポイントを伸ばせるか見ていきたい」と木原。個人では日本勢初のメダル獲得を目指す。この結果を弾みとして、快挙へ突き進む。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県生まれ。３３歳。中京大卒。４歳からスケートを始め、シングルで１１年世界ジュニア男子代表。１３―１４年シーズンからペア転向。五輪は高橋成美と組んで１４年ソチ、須崎海羽と１８年平昌、三浦璃来と２２年北京に出場。１７４センチ。

◆三浦 璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県生まれ。２４歳。大阪・向陽台高から中京大卒。スケートは５歳から。１５―１６年シーズンからペアに転向し、市橋翔哉と組む。１９年８月に木原龍一と新ペアを結成。幼少期に空手経験があり、得意技は回し蹴り。１４６センチ。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。