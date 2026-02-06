◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。

6日はアイスダンスに続き、ペア、女子シングルを行った。女子シングルではカナダの選手の演技開始でハプニングがあった。

演技を始めようとしたマデリン・シーザスだったが、音響の影響か、演技をスタートせずに、審判団のテーブルに近づき、“聞こえない”というような身振り手振りを見せた。

SP曲「ライオンキング」の演奏は一時中断され、再スタートされるハプニング。ただ、仕切り直しでは問題なく演技を続け、64.97点を出した。

「驚いたが、アスリートとして対処しなければいけないこと。大きな違いはなかった」と淡々と話したが、6位と伸び悩んだ点数には「パフォーマンスには満足しているが、点数は予想よりも低かった。採点表を見る必要がある」と語った。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。