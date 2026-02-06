◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本3−2フランス（大会1日目/現地6日）

4大会連続オリンピック出場となるアイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク8位）。日本はグループBに所属し、3位以内に入れば準々決勝進出。初戦は前日イタリアに敗れているフランス（世界ランク15位）と対戦しました。

0−0で迎えた第2ピリオド18分34秒。浮田留衣選手のシュートで先制。しかしその直後、フランスに追いつかれ1−1。攻勢に出るも勝ち越しをできずにいた日本でしたが、第3ピリオド16分30秒に伊藤麻琴選手の得点で2−1。さらに17分50秒には前田涼風選手の得点で3−1。その後、粘るフランスに1点差に迫られるも、初戦を3−2で勝利しました。

日本の次戦は7日。0勝1敗のドイツ（世界ランク9位）と対戦します。

【グループB順位表】1位 スウェーデン 1勝0敗 勝ち点32位 イタリア 1勝0敗 勝ち点33位 日本 1勝0敗 勝ち点34位 ドイツ 0勝1敗 勝ち点05位 フランス 0勝2敗 勝ち点0