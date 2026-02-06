埼玉県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「さいたま市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地元の味に惚れ込む人もいれば、わざわざ足を運ぶ“食の聖地”を求める人も。全国各地には、個性あふれるグルメスポットが点在しています。そんな中、「ここでしか味わえない」と評判の市はどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、グルメが魅力的だと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、埼玉県の市で「グルメが魅力的」だと思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「オシャレなお店が多く、スイーツが充実していて美味しい」（40代男性／神奈川県）、「大宮周辺を中心に多種多様な飲食店が集積し、全国の美味しいものが楽しめるから」（30代女性／北海道）、「大宮ナポリタン発祥の店があり、実際に食べに行った時に美味しかった」（20代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「食べ歩きや芋グルメ、自然を感じられる観光地もあったりするから」（10代女性／神奈川県）、「小江戸川越には、たくさんの食べ物屋さんが軒を連ねていて、どこで食べても美味しいから」（20代女性／埼玉県）、「さつまいものお菓子など豊富にある。おみやげでもらって美味しかった」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：さいたま市／68票埼玉県の県庁所在地であるさいたま市は、県内最大の人口と都市機能を有する中心都市です。大宮・浦和・さいたま新都心などの主要エリアには、大規模な商業施設や多彩な飲食店が集まり、買い物やグルメを楽しめる環境が整っています。特に大宮駅周辺は商業施設の集積が進み、ラーメン店や洋食店、カフェなど幅広いジャンルの店が立ち並ぶエリアとして知られています。こうした都市機能の充実が、地域の食文化や飲食の多様性を支える要因の1つとなっています。
1位：川越市／82票埼玉県南西部に位置する川越市は、「小江戸」として知られる歴史ある蔵造りの町並みが残る観光都市です。グルメ面では、名産のサツマイモを使ったスイーツや、うなぎ料理、伝統的な和菓子など、地域の歴史と文化に根ざした味がそろっています。蔵造りの街並みを散策しながら食べ歩きができ、情緒ある老舗店も点在しているため、訪れる人々にとって魅力的なグルメの楽しみ方が広がっています。
