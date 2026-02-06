「セレブ感爆発」谷まりあ、ボディライン際立つぴっちりドレス姿に反響「ナイスバディ」「綺麗過ぎ」
モデルでタレントの谷まりあさんは2月5日、自身のInstagramを更新。ぴっちりしたドレス姿で美しいボディラインを披露しました。
【写真】谷まりあ、抜群のスタイルが際立つドレス姿
コメント欄では、「とってもとってもエレガント」「セレブ感爆発」「綺麗過ぎ可愛いお似合いです」「美しくて可愛い！」「まりあちゃんナイスバディ」「可愛い過ぎるよぉ〜」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「美しくて可愛い！」谷さんは「NAILE Beauty主催イベントに参加させて頂きました」とつづり、3枚の写真を載せています。ゴールドのぴっちりとしたドレス姿を披露。ドレスからは抜群のボディラインが際立っており、美しいスタイルが目を奪います。
「美しすぎて眩しいです」谷さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートを公開。1月28日にはピアスやネックレスなど、さまざまなアクセサリーを身につけた美しい姿を載せていました。この投稿には「美しすぎて眩しいです」「可愛い過ぎるよぉ〜」といったコメントが寄せられています。興味がある人はぜひチェックしてみてくださいね。
