¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë»Ù»ýÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÏ¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸ÌÀ¤Ê»ØÆ³¼Ô¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö£³·î£±£¹Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò³«¤¯°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬Áªµó¤Î½ªÈ×¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ËË¬Æü¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ë¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Î¾å¤ÇÊÆÊ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂçÊÑ°¦ÁÛ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤È¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇÁíÍý¤Î¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼ÂÀÓ¤Ï¤Þ¤Àºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£