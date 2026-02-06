「감다살（カムダサル）」の意味は？明日から使いたいネットスラング！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「감다살（カムダサル）」の意味は？

「감다살（カムダサル）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、韓国で使われているネットスラングのひとつです。

「감다살（カムダサル）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「勘や感覚が冴えている、センスがいい」でした！

「감다살（カムダサル）」とは「勘や感覚が冴えている、センスがいい」ことを表す言葉。

「감다살（カムダサル）」は「감（カム）」 ＝「感覚、勘」、「다（タ）」＝「全部」、「살았네（サラッネ）」＝「生きている」の合成語です。

主にYouTuberやライバーのネット配信で、本人の鈍っていた感覚や直感が蘇ってきて、本領を発揮して以前のように面白くなったときに使う表現なんだとか。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

