「감다살（カムダサル）」の意味は？明日から使いたいネットスラング！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「감다살（カムダサル）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、韓国で使われているネットスラングのひとつです。

「감다살（カムダサル）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。