年に一度の祭典♡「ツーハッチの日SALE」で人気アイテム大集合
インナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』が年に一度の大型セール「ツーハッチの日SALE」を2026年2月6日（金）19:00より開催♡日頃の感謝を込めて、人気ブラやナイトブラ、インナーが特別価格で登場。SNS連動企画や抽選プレゼントもあり、毎年大盛況のイベントです♪
秘密の鍵で全額タダも！？
期間中、商品と専用チケットを購入した方の中から抽選で「秘密の鍵」が届きます。鍵のリボンが赤なら全額ポイントバック、白なら20％OFFクーポンをプレゼント。
鍵は実際に使えるボトルオープナー仕様で、遊び心も満載です♡いつもとは違うドキドキ感を楽しめる企画です。
ツーハッチPOPUP SHOP新宿で開催♡春の新作インナー先行発売
毎年完売！人気アイテム2,800円均一祭
人気のブラやナイトブラ、インナーを、この期間だけ特別価格2,800円で販売。カラーはおまかせですが、開封までのお楽しみです。
中にはMAX60％OFF相当となるアイテムもあり、この機会を逃すと手に入らない限定プライスです。数量限定のため、早めのチェックがオススメです♪
SNS連動＆タイムセール企画も充実
公式InstagramやXをフォローし対象投稿にいいねするだけで、抽選28名様に好きなtu-hacciアイテムをプレゼント。
さらに日替わりタイムセールや28の日限定MAX28％OFFなど、見逃せない企画が多数。SNSでの参加でお得に楽しめる、年に一度のスペシャルイベントです♡
ツーハッチ祭典でインナーライフを楽しもう♡
『tu-hacci（ツーハッチ）』の年に一度の祭典「ツーハッチの日SALE」は、人気ブラ・ナイトブラ・インナーが特別価格で手に入り、抽選で全額タダのチャンスやSNSプレゼント企画も実施♡
日頃の感謝を込めた遊び心いっぱいのイベントで、インナーライフをより楽しく彩ってください♪