年に一度の祭典♡「ツーハッチの日SALE」で人気アイテム大集合

インナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』が年に一度の大型セール「ツーハッチの日SALE」を2026年2月6日（金）19:00より開催♡日頃の感謝を込めて、人気ブラやナイトブラ、インナーが特別価格で登場。SNS連動企画や抽選プレゼントもあり、毎年大盛況のイベントです♪

秘密の鍵で全額タダも！？



期間中、商品と専用チケットを購入した方の中から抽選で「秘密の鍵」が届きます。鍵のリボンが赤なら全額ポイントバック、白なら20％OFFクーポンをプレゼント。

鍵は実際に使えるボトルオープナー仕様で、遊び心も満載です♡いつもとは違うドキドキ感を楽しめる企画です。

ツーハッチPOPUP SHOP新宿で開催♡春の新作インナー先行発売

毎年完売！人気アイテム2,800円均一祭



人気のブラやナイトブラ、インナーを、この期間だけ特別価格2,800円で販売。カラーはおまかせですが、開封までのお楽しみです。

中にはMAX60％OFF相当となるアイテムもあり、この機会を逃すと手に入らない限定プライスです。数量限定のため、早めのチェックがオススメです♪

SNS連動＆タイムセール企画も充実



公式InstagramやXをフォローし対象投稿にいいねするだけで、抽選28名様に好きなtu-hacciアイテムをプレゼント。

さらに日替わりタイムセールや28の日限定MAX28％OFFなど、見逃せない企画が多数。SNSでの参加でお得に楽しめる、年に一度のスペシャルイベントです♡

ツーハッチ祭典でインナーライフを楽しもう♡



『tu-hacci（ツーハッチ）』の年に一度の祭典「ツーハッチの日SALE」は、人気ブラ・ナイトブラ・インナーが特別価格で手に入り、抽選で全額タダのチャンスやSNSプレゼント企画も実施♡

日頃の感謝を込めた遊び心いっぱいのイベントで、インナーライフをより楽しく彩ってください♪