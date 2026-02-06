2023年3月に71歳で亡くなった音楽家・坂本龍一さんの幻のドキュメンタリー映画『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4K レストア版（全国公開中）のポップアップストアが、期間限定で開催されます。

映画は、1984年の撮影から40年以上の時を経て公開中。坂本さんの若き日のポートレート『教授』の日常を初めてフィルムに収めた、幻のドキュメンタリーです。

今回、坂本さんが80年代に縁を持った渋谷PARCOにて、初めてポップアップを開催します。映画が撮影された1984年は、坂本さんと作曲家・ピアニストの高橋悠治さんによる対話を収録した書籍『長電話』が刊行された年。発売日に、坂本さんは渋谷PARCOの壁面に、同書の表紙を7時間にわたって貼り続ける “The Grey Wall” というメディア・パフォーマンスを行いました。

ポップアップストア『TOKYO MELODY と』の店内は、“The Grey Wall”をモチーフとした空間構成を施し、当時の記憶と現在とが重なり合う展示を実施。さらに、1984年から85年に坂本さんがつづっていたメモや、当時制作していたオリジナル・アルバム『音楽図鑑』の制作ノートなど、貴重な資料も展示される予定です。

さらに、会期中の日曜日・祝日には特別企画として、映画の中で坂本さんが見せているメイクをオマージュしたメイク体験ができる特別コーナーも登場するということです。

坂本龍一ポップアップストア『TOKYO MELODY と』は、2月11日から24日までの2週間限定で、東京・渋谷PARCOにて開催される予定です。