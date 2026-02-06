8日に投開票される衆議院選挙について、NNNと読売新聞社は、終盤の情勢調査を行いました。

県内3つの選挙区では、1区で国民民主党、2区と3区では自民党の候補者が安定した戦いを進めています。

情勢調査は、NNNと読売新聞社が5日までの3日間、電話とインターネットで行いました。

【長崎1区】有権者数…33万949人

長崎市全域が対象の『長崎1区』。

届け出順に、

「共産党」「参政党」「自民党」「日本維新の会」「国民民主党」から

あわせて5人が立候補しています。

国民の西岡 秀子候補が、序盤よりもさらに優位に戦いを進め、自民の浅田 眞澄美候補が追う展開です。

西岡候補は国民支持層の9割強、中道支持層の6割強を固め、無党派層の4割に浸透。

自民支持層の2割強にも食い込んでいます。

年代別では、30代以上のすべての年代で5人の候補のうち、最も多くの支持を集めています。

浅田候補は自民支持層の6割を固め、維新支持層から2割弱の支持を得ていますが、無党派層の支持は1割にとどまっています。

年代別では、18歳～29歳までの層でトップの支持を得ています。

維新の山田 博司候補、

共産の内田 隆英候補、

参政の松石 宗平候補は、いずれも広がりを欠いています。

【長崎2区】有権者数…39万3095人

市町の区域は、島原市、諫早市、大村市、対馬市、壱岐市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町の『長崎2区』です。

「中道改革連合」と「参政党」、「自民党」の三つどもえの戦いです。

自民の加藤 竜祥候補が序盤から引き続き、安定した戦いを進め、中道の山田 勝彦候補が追う展開となっています。

加藤候補は自民支持層の8割を固め、維新、国民支持層の3割強に食い込んでいます。

農林水産業の6割に浸透し、年代別では30代～60代の支持がいずれも4割前後あり、全ての年代で山田候補を上回っています。

山田候補は中道支持層の9割、共産支持層の7割強、国民支持層の4割弱に浸透しています。

年代別では60代の3割、70歳以上の4割から支持を得ています。

参政の髙木 聡子候補は、苦戦しています。

【長崎3区】有権者数…33万9880人

市町の区域は、佐世保市、平戸市、松浦市、五島市、西海市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町の『長崎3区』。

「自民党」と「中道改革連合」のあわせて2人が立候補し、一騎打ちの構図です。

自民の金子 容三候補が序盤よりもさらにリードを広げ、中道の田粼 耕太候補は厳しい戦いとなっています。

金子候補は自民支持層の9割に加え、維新支持層の7割、参政支持層の6割、国民支持層の6割弱からも支持を得ています。

年代別では18歳～29歳までと30代、60代、70歳以上の6割に浸透。

農林水産業の7割強に食い込んでいます。

田粼候補は中道支持層の8割強を固め、社民支持層の9割弱を取り込んでいますが、無党派層からの支持は2割強にとどまっています。

年代別では、70歳以上の3割弱に浸透していますが、他の年代で広がりを欠いています。

また 比例代表では、県内全体で「自民」が4割弱を占め、「中道」が2割弱、「国民」が1割で、「維新」「参政」と続きました。

今回の調査では、2割の有権者が投票態度を明らかにしておらず、今後は情勢が変化する可能性もあります。

投票は、県知事選挙と同じで8日に行われ、即日開票されます。