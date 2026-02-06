お笑いコンビ爆笑問題が6日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、「TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」を行った。

1階から3階まで埋め尽くされた客席を見渡し、大きな拍手を浴びて登場した。登場するなり、週末に太田光が選挙特番のMCを務めることに触れた。日々の仕事と合わせて「キャパオーバーだね」とし「そうしたらモームリの社長が捕まっていた。使おうと思ったのに、間が悪いな。マーワルですよ」と“舌好調”過ぎる開幕。

相変わらず時事ネタを用いて好きなようにボケる太田に田中裕二が「コンプライアンス！」と叫ぶ一幕も。太田がすかさず「ビズリーチ！」と返し会場は大爆笑に包まれた。

五輪、ボンボンドロップシール、俳優横浜流星など流行を次々と抑え、あらゆる角度からイジり続ける大暴走っぷりを遺憾なく発揮した。

太田はその後明石家さんまと「古希還暦」としてコンビネタを披露。2人で笑いを起こし続けた結果、ネタの途中でまさかの強制終了を迎えるなど、30周年記念にふさわしい笑いの絶えないステージとなった。

他にも、バイきんぐ、流れ星、ウエストランドら豪華芸人が登場し、30周年に花を添えた。