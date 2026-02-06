明石家さんまが６日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「タイタンライブ ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」にスペシャルゲストとして出演した。

さんまは、爆笑問題の太田光とのコンビ「古希還暦」として漫才を披露。２人は昨年１０月のＴＢＳ系「お笑いの日２０２５」でコンビを結成しており、夢のコラボに会場からはこの日一番の拍手がわき起こった。注目のネタでは、理想の終活の話から死ぬまでにかなえたい夢へと展開。還暦で芸人を辞める予定だったさんまを止めたという太田は「僕は（芸人として）落ちるところを見せてくれと言ったんですけど、その間にまっちゃん（＝松本人志）がいなくなりました」と強烈なボケを繰り出した。最大４０分を予定していたが、２人の激しいボケの応酬が止まらず。田中裕二が「長いのよ！」と思わず止めに入る事態となった。

田中が入った後も３人の漫談は止まらず。田中がさんまに対して「お前ら…」という発言も飛び出すなど、会場からは笑いが絶えなかった。予定していたネタをやりきることなく終演時間に。最後は参加者全員がステージ上に姿を見せ、強制終了となった。

さんまは「また来年出るわ！あと（ネタが）半分以上あるから！」と満足そうに語ると、太田も「２人でツアー周りましょう！」と提案し、温かい拍手が起こった。

この日はスペシャルゲストの明石家の他、流れ星☆、エレキコミック、とろサーモン、バイきんぐがゲストとして登場した。