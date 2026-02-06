8日に迎える衆議院選挙の投開票。『news every.』では、各党トップの演説を「公示日」と「最終盤を迎えた6日」で比較しました。

“ニッポンの未来”を問う衆院選について、投票先に迷うという方にヒントを3つにしぼって、日本テレビ政治部の井上幸昌部長が解説します。

■主要政党が“消費税減税”訴える異例の選挙戦

──各党とも、この選挙戦の中でも、訴える内容というのは少し変化があったようです

選挙戦を通じますと経済、特に主要政党が消費税減税をこぞって訴える異例の選挙戦となりました。

各党が“有権者の痛み”に目を向けたことは素晴らしいことなのですが、一方で、各党の違いが見えにくくなったのも事実です。

──そうなると、投票先に迷うという方もいらっしゃるかもしれません

迷う時のヒントを3つにしぼって、ご紹介します。

■「抜き打ちテスト解散」投票先に迷う方に“3つのヒント”

1つ目は自分がもっと大事だなと思う「重視する政策」について、各党を見比べて投票する。

2つ目は「政権選択選挙」の意味合いを重視して、総理には誰がふさわしいのかで考えてみる。

3つ目は「高市政権への審判」という点を重視して、さらに政権に力を与えるのか。もしくは、国会のチェック機能を強めるのか。

このような選び方もできると思います。

──一票一票が政治の形をつくるので、投票所に足を運ぶのは大事ですが、8日の日曜日は雪も心配ですね

すでに大変な生活を送られている方も多いと思いますが、期日前投票は、7日の土曜日まで利用できますので、天候が許せば、ぜひ足を運んで頂きたいと思います。

というのも、私はこの解散を「抜き打ちテスト解散」と呼んでいるのですが、テストを課せられたのは、私たち有権者です。

このテスト、一見すぐに答えられそうな問題にも見えるのですが、実は日本の未来をよく考えないと、正解にはたどり着けない問題なんです。

NNNでは、投票行動に役立つ情報を可能な限りお伝えしてきました。「日テレNEWS NNN」のニュースサイトにも掲示しておりますので、（自分ならではの）「正解」をぜひ見つけてほしいと思います。

（2月6日放送『news every.』より）