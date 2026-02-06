Hearts2Hearts、カムバック決定 約4ヶ月ぶりの新曲で2026年の本格活動スタート
8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が、2月20日に新シングル「RUDE!」（読み方：ルード!）をリリースし、今年の本格的な活動をスタートさせる。
【ソロカット】品格あふれるコーデを着こなすHearts2Hearts
Hearts2Heartsは、2月20日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてシングル「RUDE!」を公開予定。昨年10月の1stミニアルバム『FOCUS』以来、約4ヶ月ぶりの新曲となる。
神秘的で幻想的な雰囲気の「The Chase」、明るくポジティブなエネルギーを見せた「STYLE」、洗練されたメロディが印象的な「FOCUS」など、多彩な楽曲で独自の音楽世界を築いてきたHearts2Heartsが、新曲「RUDE!」で披露する新たな魅力の音楽とパフォーマンスに、グローバルファンの高い関心が集まっている。
また、Hearts2Heartsは、昨年『2025 MAMA』および『MMA2025』を含む主要K-POP授賞式で新人賞7冠を達成し、アメリカ『2026 iHeartRadio Music Awards』の「Best New Artist（K-pop）」部門にもノミネートされるなど、“最高の新人”としての圧倒的な勢いを証明。今年も「RUDE!」カムバック活動を皮切りに、さらなる活躍が期待されている。
2月14日には、バンコク・ラジャマンガラ・ナショナルスタジアムで開催される『SMTOWN LIVE』に出演予定。また、2月21日、22日にソウルで初のファンミーティングを開催し、3月19日にニューヨーク、22日にロサンゼルスでの北米ショーケース、さらに3月28日にはジャカルタでのファンミーティングも予定している。
