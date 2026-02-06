NEWSの加藤シゲアキさん（38）が6日、舞台『2時22分 ゴーストストーリー』のプレスコールと囲み取材に、共演する葵わかなさん（27）、南沢奈央さん（35）、松尾諭さん（50）とともに登場。加藤さんと初共演となる3人が、加藤さんの印象を明かしました。

■初共演が多数 加藤「松尾さんを軸に集まってます」

囲み取材で、“これまでの共演経験”について聞かれると、加藤さんは共演者の3人とは初共演だと明かしました。松尾さんは葵さん・南沢さんと共演経験があり、葵さんは南沢さんとは初共演と回答。すると、加藤さんはすかさず「松尾さんを軸に集まってます」と答え、会場が笑いに包まれました。

また、“加藤さんの印象”を聞かれた松尾さんは「目力が強くてたまに目をそらしそうになる」と答えると、南沢さんや葵さんも納得の様子。これに加藤さんも「本当に？」と目を見開いて目力をアピールして見せました。

さらに、葵さんは「声が大きい」と回答し、加藤さんは思わず笑いながら「そういう役だしな。声大きいんですよ、意外とね」と明かしました。

南沢さんからは「稽古の合間に、休憩時間になるとパソコン開いてたまになんか脚本を書いて。なんか別のお仕事もやっててお忙しそうって」と明かされると、これには加藤さんも大きな声を出して笑い、照れ笑いを浮かべていました。しかし、松尾さんから「でも、スマホでよく“魚”の写真見てたけどね」と暴露され一同大笑い。加藤さんは「バレました？」とおちゃめな様子で語りました。

■4人の共通の話題とは

また、“4人の共通の話題は何か”聞かれると加藤さんは「大体ご飯の話ですね。みんな“食の趣味”が似てた」と回答。

さらに、“共通の食は何か？”と問われると松尾さんが「酒」と一言で回答。続けて加藤さんが「1回行きましたけどね、みんなで。その時はしゃぶしゃぶみたいな感じ。お肉屋さんでしたね」と明かし、共演者との仲の良さをうかがわせました。

最後に加藤さんは「これ言っていいですか？」と何かを言いかけるも、松尾さんからは「え？ これ以上はちょっと…」と舞台のネタバレ厳禁という“約束”にちなんでストップがかかり、一同は笑いに包まれました。

舞台は、引っ越したばかりの家で毎晩2時22分に不可解な現象に悩まされる、加藤さんと葵さん演じる夫妻を中心に描かれるホラーサスペンス。南沢さんと松尾さんは登場するもう一組のカップルを演じます。

舞台は、東京公演からスタートし、愛知・大阪で開催される予定です。