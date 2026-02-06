関東甲信地方では、７日昼過ぎから８日にかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意してください。

［気象概況］

関東甲信地方は７日から８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、関東甲信地方では７日から８日にかけて広い範囲で雪や雨が降り、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。



［雪の予想］



６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の平地 １センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ３センチ

甲信地方 １５センチ

その後、７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 １５センチ

関東地方北部の平地 １０センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ

関東地方南部の平地 ５センチ

伊豆諸島 ５センチ

甲信地方 ４０センチ

その後、８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ４０センチ

関東地方北部の平地 １センチ

甲信地方 ３０センチ

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



［防災事項］

関東甲信地方では、７日昼過ぎから８日にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、架線や電線、樹木への着雪にも注意してください。