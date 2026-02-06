【雪情報】関東地方でも大雪になる可能性 東京23区でも降雪・積雪に 甲信地方では最大40センチ以上の雪か 気象庁発表
関東甲信地方では、７日昼過ぎから８日にかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意してください。
［気象概況］
関東甲信地方は７日から８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、関東甲信地方では７日から８日にかけて広い範囲で雪や雨が降り、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。
［雪の予想］
６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の平地 １センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ３センチ
甲信地方 １５センチ
その後、７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 １５センチ
関東地方北部の平地 １０センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ
関東地方南部の平地 ５センチ
伊豆諸島 ５センチ
甲信地方 ４０センチ
その後、８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 ４０センチ
関東地方北部の平地 １センチ
甲信地方 ３０センチ
上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
［防災事項］
関東甲信地方では、７日昼過ぎから８日にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、架線や電線、樹木への着雪にも注意してください。