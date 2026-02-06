TUY

写真拡大

関東甲信地方では、７日昼過ぎから８日にかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意してください。

［気象概況］
関東甲信地方は７日から８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、関東甲信地方では７日から８日にかけて広い範囲で雪や雨が降り、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。
 

［雪の予想］


６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　関東地方北部の平地　　　　　　　　　　１センチ
　　箱根から多摩地方や秩父地方にかけて　　３センチ
　　甲信地方　　　　　　　　　　　　　　１５センチ
その後、７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　関東地方北部の山地　　　　　　　　　１５センチ
　　関東地方北部の平地　　　　　　　　　１０センチ
　　箱根から多摩地方や秩父地方にかけて　　７センチ
　　関東地方南部の平地　　　　　　　　　　５センチ
　　伊豆諸島　　　　　　　　　　　　　　　５センチ
　　甲信地方　　　　　　　　　　　　　　４０センチ
その後、８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　関東地方北部の山地　４０センチ
　　関東地方北部の平地　　１センチ
　　甲信地方　　　　　　３０センチ
上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

［防災事項］
関東甲信地方では、７日昼過ぎから８日にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、架線や電線、樹木への着雪にも注意してください。