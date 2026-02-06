Ä®ÅÄ¤¬Á°È¾¤Î3ÆÀÅÀ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤êÇòÀ±È¯¿Ê¡ª¡¡¥¨¥ê¥¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë2È¯¡Ä²£ÉÍFM¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉEASTÂè1Àá¤¬6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¶âJ¤Î³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£2ÅÙ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¤ËÍÉ¤ì¤¿²£ÉÍFM¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë15°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì»þ¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¤Ê¤ÉJ2¹ß³Ê¤â¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿²ù¤·¤¤1Ç¯¤Ë¡£°ìÊý¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¾º³Ê¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ß6°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£Àã¿«¤ò´ü¤¹²£ÉÍFM¡¢J1¤Ç¤Î3Ç¯ÌÜ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹Ä®ÅÄ¡£¾¡Íø¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤Î8Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£²£ÉÍFM¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡¢Å¨¿ØÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤«¤é¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥¨¥ê¥¤ØÅ¸³«¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æº¸Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKËÑ°ì·½¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤Ï14Ê¬¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÎFK¤¬¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¤·¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤ò±óÌîÂçÌï¤¬ÄÀ¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¼ºÅÀÄ¾¸å¡¢¾»»Ò¸»¤¬Á°Êý¤Ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿²ÃÆ£Ï¡¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ë¥¨¥ê¥¤¬ÌÔÁ³¤È¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£GKËÑ°ì·½¤è¤êÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇGKËÑ°ì·½¤¬Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿²£ÉÍFM¤Ï°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤â·èÄêµ¡¤Ïºî¤ì¤º¡£45¡Ü2Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤ÏÅ¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÇFK¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¥¥Ã¥¯¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î54Ê¬¤Ë²£ÉÍFM¤¬·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¡£»³º¬Î¦¤¬Å¨¿ØÆâ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤·¡¢¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬±¦¤«¤é½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£Ã«Â¼³¤Æá¤¬¶¥¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤Ë»³º¬¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î±¦¤Ø³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â67Ê¬¡¢Ä¾Á°¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ·Ìî½ã¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÁö¤ê¹þ¤à²ÃÆ£¤ØÅ¸³«¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤ÎÍî¤È¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤à1ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÄ®ÅÄ¤ò²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë²£ÉÍFM¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£»î¹ç¤Ï2¡Ý3¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤¬½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍFM¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡2¡Ý3¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡8Ê¬¡¡¥¨¥ê¥¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
1¡Ý1¡¡16Ê¬¡¡±óÌîÂçÌï¡ÊPK¡¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
1¡Ý2¡¡17Ê¬¡¡¥¨¥ê¥¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
1¡Ý3¡¡45¡Ü2Ê¬¡¡ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
2¡Ý3¡¡67Ê¬¡¡¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
