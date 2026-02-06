¹Åç¤¬¡È¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡É¤òÀ©¤·¥¬¥¦¥ëÂÎÀ©ÇòÀ±È¯¿Ê¡ª¡ÄJ1Éüµ¢¤ÎÄ¹ºê¤ÏM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬ÄÉ·âÃÆ¤âµÚ¤Ð¤º
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTÂè1Àá¤¬6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¡È½©½ÕÀ©¡É°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡£¤È¤â¤ËÈïÇúÃÏ¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡É¤¬¶âJ¤Î³«ËëÀï¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ØÉüµ¢¤·¤¿Ä¹ºê¤È¡¢38ºÐ¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤È¤Ê¤ë¹Åç¡£PKÀïÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë´°Á´·èÃåÀ©¤ÎÃæ¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¤Î¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¹Åç¤¬½ù¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£·Þ¤¨¤¿35Ê¬¡¢Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤°¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯Áê¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò¼è¤Ã¤¿ÃæÌî½¢ÅÍ¤¬±öÃ«»Ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ø¿¯Æþ¡£¿¼¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¹Åç¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤«¤é6Ê¬¸å¡¢FK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ÎÄã¤¯±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÀîÊÕ½Ù¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£Ä¹ºê¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤È¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬Íí¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬·èÄêµ¡¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Á°È¾¤Ï0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î50Ê¬¡¢GKÂçÇ÷·É²ð¤¬Å¨¿ØÆâ¤Ø¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢¿ÊÆ£Î¼Í¤¤¬¸å¤í¤Ë°ï¤é¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬½¦¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£¿·²ÃÆþ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¹Åç¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë4Ê¬¸å¤Ë¤ÏÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÁÇÁá¤¯º¸¥µ¥¤¥É¤ØÅ¸³«¤·¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£Åì½Ó´õ¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¸åÊý¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÀîÊÕ¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤Ç°ìµ¤¤Ë3ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Ï59Ê¬¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢GKÂçÇ÷¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿DF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ÆÄÉ·â¤Î1ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£77Ê¬¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤«¤é¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¾åÉô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ìÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡81Ê¬¡¢Ä¹ºê¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÅ¸³«¤·¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬È´·²¤Î²ÃÂ®¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý3¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¼¡Àá¡¢Ä¹ºê¤Ï13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¹Åç¤Ï14Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡1¡Ý3¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡35Ê¬¡¡ÃæÌî½¢ÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
0¡Ý2¡¡50Ê¬¡¡ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
0¡Ý3¡¡54Ê¬¡¡ÀîÊÕ½Ù¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
1¡Ý3¡¡81Ê¬¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë
¡¡¡È½©½ÕÀ©¡É°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡£¤È¤â¤ËÈïÇúÃÏ¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡É¤¬¶âJ¤Î³«ËëÀï¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ØÉüµ¢¤·¤¿Ä¹ºê¤È¡¢38ºÐ¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤È¤Ê¤ë¹Åç¡£PKÀïÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë´°Á´·èÃåÀ©¤ÎÃæ¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¹Åç¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤«¤é6Ê¬¸å¡¢FK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ÎÄã¤¯±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÀîÊÕ½Ù¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£Ä¹ºê¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤È¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬Íí¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬·èÄêµ¡¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Á°È¾¤Ï0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î50Ê¬¡¢GKÂçÇ÷·É²ð¤¬Å¨¿ØÆâ¤Ø¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢¿ÊÆ£Î¼Í¤¤¬¸å¤í¤Ë°ï¤é¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬½¦¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£¿·²ÃÆþ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¹Åç¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë4Ê¬¸å¤Ë¤ÏÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÁÇÁá¤¯º¸¥µ¥¤¥É¤ØÅ¸³«¤·¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£Åì½Ó´õ¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¸åÊý¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÀîÊÕ¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤Ç°ìµ¤¤Ë3ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Ï59Ê¬¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢GKÂçÇ÷¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿DF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ÆÄÉ·â¤Î1ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£77Ê¬¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤«¤é¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¾åÉô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ìÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡81Ê¬¡¢Ä¹ºê¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÅ¸³«¤·¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬È´·²¤Î²ÃÂ®¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý3¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¼¡Àá¡¢Ä¹ºê¤Ï13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¹Åç¤Ï14Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡1¡Ý3¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡35Ê¬¡¡ÃæÌî½¢ÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
0¡Ý2¡¡50Ê¬¡¡ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
0¡Ý3¡¡54Ê¬¡¡ÀîÊÕ½Ù¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
1¡Ý3¡¡81Ê¬¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë