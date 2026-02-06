「バラバラの中途半端な感じの前半」に無念の３失点。マリノス指揮官が自省「はっきりプレーさせられなかった。僕の力のなさ」
オープニングマッチは、２−３で競り負けた。
横浜FMは２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で町田とホームの日産スタジアムで対戦。開始８分にエリキに決められて先制を許し、16分に遠野大弥の得点で追いつくも、17分にミスからエリキに勝ち越し点を奪われる。
45＋２分には相馬勇紀のFKで被弾。２点ビハインドで迎えた後半、64分にジョルディ・クルークスのゴールで１点差に詰め寄るも、反撃もここまでだった。
試合後のフラッシュインタビューで、大島秀夫監督は「ホームで開幕ということを考えれば、必ず勝たなければいけなかった」と悔しさを滲ませる。
「ああいうちょっと、バラバラの中途半端な感じの前半、立ち上がりをしてしまった。選手をそこではっきりプレーさせられなかったのは、やっぱり僕の力のなさかなと思います」
思うように試合を進められない時間帯は少なくなかったなかで、自らの指揮を反省する。
「戦術的なこともそうですけど、足がみんな止まっていて、“自分たちから”というところが少し足りなかった。そういうところでポジティブに試合に臨ませなければいけなかった」
もっとも、最後まで決して諦めずに粘り強く戦ったのは間違いない。指揮官は「後半は良い形も何回も出て、追い上げられて、良い形も多くできた」と評価。「その点に関しては良かったかなと思ってます」と話したとおり、その手応えを次戦につなげたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
