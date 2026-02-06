日経225先物：6日22時＝960円高、5万5370円
6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比960円高の5万5370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては1116.32円高。出来高は7663枚となっている。
TOPIX先物期近は3754.5ポイントと前日比43.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は55.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55370 +960 7663
日経225mini 55370 +960 158601
TOPIX先物 3754.5 +43.5 6795
JPX日経400先物 33795 +375 819
グロース指数先物 702 +9 634
東証REIT指数先物 1982 -3 7
株探ニュース
