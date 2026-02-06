　6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比960円高の5万5370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては1116.32円高。出来高は7663枚となっている。

　TOPIX先物期近は3754.5ポイントと前日比43.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は55.50ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55370　　　　　+960　　　　7663
日経225mini 　　　　　　 55370　　　　　+960　　　158601
TOPIX先物 　　　　　　　3754.5　　　　 +43.5　　　　6795
JPX日経400先物　　　　　 33795　　　　　+375　　　　 819
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+9　　　　 634
東証REIT指数先物　　　　　1982　　　　　　-3　　　　　 7

株探ニュース