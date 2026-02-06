2026年1月22日（木）から2月15日（日）までの3週間限定で、『ルタオ』のチョコレート専門店『ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ小樽本店』にて『リッチショコラフレーズ』が販売されています。

『ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ小樽本店』は、2026年1月でオープン7周年を迎えました。

これを記念して、人気商品の『リッチショコラフレーズ』が3週間限定で登場しています！

『リッチショコラフレーズ』は、あっさりとした甘みのショコラドリンクに、クレームグラッセ『ルショコラ』を絞り、甘酸っぱい苺のダイス、ラズベリー、フランボワーズソースをトッピング。ショコラの深い味わいにベリーの甘酸っぱさが調和したドリンクです。

【商品詳細】

リッチショコラフレーズ

価格：930円

販売期間：2026年1月22日～2月15日

販売時間：9:00～11:00

『リッチショコラフレーズ～もっといちごみるく～』は、すっきりとした苺ミルクに、クレームグラッセ『ルショコラ』を絞り、甘酸っぱい苺のダイス、ラズベリー、フランボワーズソースをトッピング。ショコラの深い味わいに苺ミルクのまろやかさ、ベリーの酸味が調和したドリンクです。

【商品詳細】

リッチショコラフレーズ～もっといちごみるく～

価格：980円

販売期間：2026年1月22日～2月15日

販売時間：9:00～11:00

詳細情報

ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ 小樽本店

住所：北海道小樽市堺町4-19

電話番号：0134-31-4511

営業時間：9:00～18:00

北海道Likers編集部のひとこと

小樽洋菓子舗『ルタオ』が手がけるチョコレートスイーツ専門店『ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ 小樽本店』がオープン7周年！

大人気の『リッチショコラフレーズ』だけでなく、この時期に嬉しいホットドリンクもあるので、ぜひ足を運んでみてくださいね◎

