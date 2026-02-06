2/21開催の埼玉上尾HGにバレーボール系インフルエンサー「ゆのさん」が出演

6日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、21日（土）に大田区総合体育館で開催されるSVリーグ女子第3節GAME1のAstemoリヴァーレ茨城戦に、バレーボール系インフルエンサー「ゆのさん」がゲスト出演すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

ゆのさんは小学生の頃にバレーボールを始めて以降、大学生である現在まで競技を続けている。「モデル×バレーボール」という独自の立ち位置からスポーツの魅力を伝える活動にも取り組み、2025年にはミスジャパン埼玉代表に選出。同年のTikTok SVリーグキャンペーンでは最優秀賞を受賞した。現在はバレーボールチーム「Wisteria（ウィステリア）」の一員としてSNSを中心に活動している。

ゲスト出演に際し、ゆのさんはクラブを通してコメントしている。

「埼玉上尾メディックスのファンの皆様、関係者の皆様、こんにちは。ゆの（星野柚衣）です。この度は、2月21日の埼玉上尾メディックスのホームゲームにご招待いただき、誠にありがとうございます。このような貴重な機会をいただき、大変嬉しく思っております。また、ホームゲームという大舞台で始球式を務めさせていただけることを、心から光栄に感じています」

「私自身、幼い頃からずっとバレーボールと共に歩んできました。バレーボールに対して全力を注ぐ選手の皆様の姿、そして、熱い声援を送るファンの皆様の姿に、いつも大きな感動と力をもらっています。試合前の貴重なお時間ではありますが、選手の皆様が最高のプレーを発揮できるよう、そしてファンの皆様の応援にさらに火をつけられるよう、一緒に会場を盛り上げていけたら嬉しいです。会場でお会いできることを楽しみにしております」