¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö²Ò²Ò½÷¡×¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó´ÆÆÄ¤È½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢¥¢¥ª¥¤¥ä¥Þ¥À¡¢¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¡¢ÅÄÃæÎïÆà¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÏËÁÆ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¡Ö½÷´ÆÆÄ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤Ç¤¹¡×¤Èà¥Ü¥±á¤ò¤«¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö»ä¤Î¼ÂºÝ¤ÎÎø°¦¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¤¬½éÆü¤òÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºÂ¤é¤Ê¤¯¤ÆÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÀâÌÀ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤êÂÎ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¿Í¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é±Ç¤ê¤¬°¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡ËÀ¸°Õµ¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤¬¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö¶½¹Ô¼ýÆþ£µ£°£°£°²¯±ß¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¡Ö¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡Ê¶½¼ý¡Ë£³£°£°£°²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢£µ£°£°£°²¯±ß¡ª¡×¤È¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£