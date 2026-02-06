8日に迎える衆議院選挙の投開票。『news every.』では、各党トップの演説を「公示日」と「最終盤を迎えた6日」で比較しました。主張に変化はあるのか、一貫しているのか、独自分析します。

運命の日まで残り2日。あなたの1票、誰に託しますか？

衆議院選挙も最終盤の6日、各党トップの演説を公示日の第一声と比べ、独自に分析しました。

■自民・高市総裁 経済・成長戦略訴え…傾向変わらず

自民党・高市早苗総裁

「那須塩原市、生乳生産額、全国2位。地元の宝物、個人的にはレモン牛乳好きです。皆様が地域の宝物を大切にしながら、真面目に働いたら報われる、だから高市早苗はがらっと変えた、自民党の公約もがらっと変わった、責任ある積極財政初めて打ち出した」

・第一声

経済・物価高 46％

・最終盤を迎えた6日

経済・物価高 66％

政党・候補者アピール 34％

自民党・高市総裁は、自民党の公約にある「消費減税」の話は封印。地元の産業を引き合いに出し、経済・成長戦略を訴えることに演説の7割近くを割き、第一声から傾向は変わりませんでした。

■維新・吉村代表 第一声と同じく地元大阪での実績アピール

日本維新の会・吉村洋文代表

「今回、連立政権組んで自民党だけじゃできないこと、維新の会が果たすべき役割は改革のアクセル役です。10年前、万博なんてできないと笑われていました。副首都だってそうですよ、今は笑われるかもしれないけど、僕は絶対にできると確信しています」

・第一声

政党・候補者アピール 69％

・最終盤を迎えた6日

政党・候補者アピール 65％

教育子育て 15％

他党批判 5％

その他 15％

日本維新の会・吉村代表は、第一声と同じく地元大阪での実績アピールなどが大半を占めました。

維新は全国的な支持の広がりを欠く中、自民党は序盤より勢いが増し、与党で300議席を上回る勢いです。

■中道・野田共同代表 経済・物価高や外交政策に関する主張増加

対して、公示前から大きく議席を減らす見通しの中道改革連合・野田共同代表。

中道改革連合・野田佳彦共同代表

「とっとと選挙をやって、とっとと強いリーダーが選ばれて、国論を二分するようなテーマもとっとと決めてしまう、憲法改正もとっととやってしまう。とっとと決めることが、民主主義じゃありません」

・第一声

他党批判 22％

・最終盤を迎えた6日

政党・候補者アピール 23％

経済・物価高 22％

外交安保 22％

他党批判 22％

政治とカネ 11％

6日は「アピール」の割合が僅差で1番に。第一声と比べ、経済・物価高や外交政策に関する主張が増え、自民党の政策を批判しました。

■国民・玉木代表 初日よりも多く党の実績「アピール」

選挙戦の最終盤。各党の訴えにも変化が見えてきました。

野党第一党を目指す国民民主党。最終盤の6日、選挙戦初日の訴えから変化がありました。

国民民主党・玉木雄一郎代表

「与党の安定は、本当に国民にとっていい政治を導くんでしょうか。この長く続いた与党の多数、自民党の安定の中で、なんで103万円の壁は30年にもわたって、103万のままでとどめ置かれたんですか」

第一声

政党・候補者アピール 40％

・最終盤を迎えた6日

政党・候補者アピール 47％

経済・物価高 35％

他党批判 10％

社会保障 8％

“動かない政治を動かした”と「年収の壁の引き上げ」などを例にあげ、初日よりも多く、党の実績を「アピール」。また、社会保障の割合が増え、社会保険料の負担軽減で、手取りを増やすことを訴えました。

■参政・神谷代表 「アピール」が1番に

参院選に続き、今回も比例代表で議席を大きく上積みする見通しの参政党・神谷代表。

参政党・神谷宗幣代表

「生ぬるい政治家に皆さんが鉄槌（てっつい）くらわして、皆さんが政治に参加してくださいよ。参政党の強みは業界団体がないことなんですよ。党員のみなさんに愛されれば挑戦できるんです。若い人たちに、子どもを産みたいなと思ってもらわないといけないんです」

・第一声

消費減税 16％

・最終盤を迎えた6日

政党・候補者アピール 37％

教育子育て 24％

外国人政策 21％

消費減税 7％

その他 11％

第一声とは打って変わり、演説の割合は「アピール」が1番に。教育子育てや外国人政策も多く主張しました。

■共産・田村委員長 外交・安全保障を最も主張

8議席を守れるか…共産党・田村委員長。

共産党・田村智子委員長

「日本共産党は自衛隊のことを大切に思っていないかのように言われますが、違います。私たちは、自衛隊員の方々に外国で戦争をさせてはならないと思っているんです。絶対に議席を減らすわけにはいかない」

・第一声

経済・物価高 32％

・最終盤を迎えた6日

外交安保 37％

経済・物価高 26％

政党・候補者アピール 17％

消費減税 6％

社会保障 6％

他党批判 5％

その他 3％

公示日に最も訴えた経済・物価高をこえ、6日に最も主張したのは外交・安全保障。憲法9条の改正に強く反対しました。

■れいわ・山本代表 およそ40％を「アピール」に

れいわ新選組の山本太郎代表。病気治療に専念するため議員辞職しましたが、衆院選の最終盤で電撃復帰。

れいわ新選組・山本太郎代表

「あれ、山本太郎死んだんじゃなかったっけ、私は生きてます。本当はね、もうこの選挙、自分がマイクを握るのはやめようと決めていたんです。で、今になってどうして出てきたか、自民党が300議席いったら本当にやばいことになるよ。今回の選挙でかなり厳しい状態に置かれています。5議席、これが守られなければ予算委員会、テレビ入りすることはできません。なんとしても守ってほしい、5議席以上」

・第一声（大石共同代表）

消費減税 28％

・最終盤を迎えた6日

政党・候補者アピール 41％

経済・物価高 18％

他党批判 14％

外交安保 9％

社会保障 8％

消費減税 6％

その他 4％

党存続の危機に、演説のおよそ40％を政党や候補者のアピールに使いました。

■減税日本・ゆうこく連合 原口共同代表 コロナワクチンの接種中止訴え

減税日本・ゆうこく連合 原口一博共同代表（原口共同代表のYouTubeより）

「今回のｍRNAワクチン、本当にワクチンというものだったですか。遺伝子製剤でしょ、止めましょう！」

・第一声

政党・候補者アピール 40％

・5日の演説

政党・候補者アピール 21％

減税日本・ゆうこく連合は第一声から「アピール」が減少。新型コロナワクチンの接種中止などを多く訴えました。

■保守・百田代表 演説の79％を外国人政策に

日本保守党・百田尚樹代表

「しかし移民というのは、この政策を間違うと日本が日本でなくなる。そうなったときには、もうどんな政策をもってしても日本は元には戻らない」

・第一声

外国人政策 40％

・最終盤を迎えた6日

外国人政策 79％

日本保守党は第一声のおよそ倍、演説の79％を外国人政策に割き、最終盤により力を入れて訴えました。

■社民・福島党首 憲法改正・防衛費増額反対訴え

社民党・福島瑞穂党首

「戦争か平和か、憲法改悪か護憲か。軍事国家をつくるのか、いや、平和国家、福祉国家をつくるのか、それが問われています」

・第一声

政党・候補者アピール 33％

・最終盤を迎えた6日

政党・候補者アピール 26％

社民党は第一声から「アピール」が減少し、憲法改正や防衛費増額に反対する主張が増えました。

■チームみらい・安野党首 候補者＆党の理念アピール

比例で2桁議席を確保する勢いのチームみらい・安野党首。

チームみらい・安野貴博党首

「分断をあおるのでもなく、敵を作っておとしめるのでもなく、未来に向けて今何が必要なのか、その政策をまっすぐに訴え続けたいと思う」

・第一声

政党・候補者アピール 51％

・最終盤を迎えた6日

政党・候補者アピール 100％

6日は小選挙区の候補者と党の理念のアピールに全ての時間を使い、票の上積みを図りました。

戦後最短、真冬の決戦。投開票は2日後の今週8日です。