◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 京都１―１（ＰＫ１―４）神戸（６日・サンガスタジアム）

開幕の関西対決は神戸がＪリーグ２８年ぶり、今大会初のＰＫ戦を制し、勝ち点２を獲得した。敗れた京都も勝ち点１を得た。

前半３７分、神戸はＭＦ武藤が先制弾。京都も負けじと後半８分、ＦＷトゥーリオが同点弾。そのまま両チーム譲らず、ＰＫ戦に突入した。

先に蹴った神戸は１人目の武藤が、京都ＧＫ太田の逆をついてゴール左にＰＫ成功。京都１人目のＦＷエリアスは左足でゴール右を狙ったが、神戸ＧＫ前川が横っ跳びでセーブした。

２人目は神戸ＤＦトゥーレル、京都ＭＦ奥川ともに成功。３人目は神戸ＭＦ扇原が成功し、京都ＤＦ須貝のＰＫは、またしても前川がファインセーブ。神戸は４人目のＦＷパトリッキが決めて、歓喜の瞬間を迎えた。

今季から指揮を執る神戸のミヒャエル・スキッベ監督は「ＰＫ戦に対して、いい準備ができていた」と笑顔。白星発進を喜んだ。

Ｊリーグのリーグ戦で最後にＰＫ戦が行われたのは１９９８年１１月３日の清水―Ｖ川崎戦（０―０、ＰＫ４ー２・日本平）で、今回が２８年ぶり。殊勲の前川は試合後、左膝前十字靱帯（じんたい）損傷で離脱中のＧＫ新井章太のユニホームを着て取材に応じ、エリアスのＰＫを止めたのは「こっちも駆け引きして、相手が蹴る方向に移動して、いい形で動けて止められた」としてやったり。試合前から全員でＰＫ戦の練習をしていたことを明かし「ＰＫはキーパーというポジションがすごく輝ける場所だったりシチュエーションだったりする。僕自身、こういう時には絶対ヒーローになるという思いで練習してきた。今回の試合では形になってよかった」と誇った。