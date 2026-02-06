現地時間2月14日にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1・ダ1800m）に出走予定のJRA所属馬が、現地に到着した。

JRA所属馬は、日本時間2月4日に成田国際空港および関西国際空港を出発。日本時間2月5日未明にキング・ハーリド国際空港へ到着し、その後、キングアブドゥルアジーズ競馬場へ無事輸送された。

サウジカップに出走予定のJRA所属馬は、サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子厩舎）、フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人厩舎）、ルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行厩舎）の3頭。

【サウジカップ】坂井瑠星＆フォーエバーヤングが世界を制する…ロマンチックウォリアーは2着

今年も日本馬の活躍が期待される

また、同日に行われるサウジカップデーに出走予定のJRA所属馬も、同日程で現地入りしている。アメリカンステージ、アロヒアリイ、ヴェルミセル、ガビーズシスター、ケイアイアギト、サトノボヤージュ、シュトルーヴェ、シンエンペラー、シンフォーエバー、トウカイマシェリ、ドンアミティエ、パンジャタワー、フォーチュンタイム、ヤマニンチェルキ、ヤマニンブークリエ、ワンダーディーンの各馬が、レースに向けて調整を進めていく。

世界最高賞金レースとして注目を集めるサウジカップデーに向け、日本馬の健闘に期待がかかる。