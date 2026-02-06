◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 ペア・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)

ペア・ショートプログラムに三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが登場。自己ベストで全体1位の得点をマークし、日本は団体2種目を終え6位に浮上しました。

この種目は各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成されており、合計得点で競い、予選の上位5位までが決勝進出。日本は1種目目、アイスダンス・リズムダンスで吉田唄菜選手・森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが8位となっていました。

10組中最後の演技となったりくりゅうペア。冒頭のトリプルツイストリフトを決めると波に乗り、トリプルトウループやスロートリプルルッツなどミスなくこなし息の合った完璧な演技を披露。演技後はガッツポーズが飛び出しました。

得点は自己ベストを大きく更新する「82.84」。得点が発表された瞬間、キスアンドクライでは木原選手が跳びはねて歓喜。その後、2人は日本チームの仲間とハイタッチを交わしました。

このあと行われる女子シングル・ショートプログラムには、坂本花織選手が登場します。