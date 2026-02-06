読むのが難しいと思う「福岡県の自治体」ランキング！ 2位「大牟田市」を抑えた1位は？【2026年調査】
「なぜこの漢字でこう読むのか」という疑問を抱かせる難読地名は、その地域の成り立ちを知るための最も身近なミステリーといえるかもしれません。パズルを解くような感覚で読み方を推測してみても、正解を知ればその意外性に驚かされるケースが少なくありません。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「福岡県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「九州になじみがないとまず『おおむた』とは読めない」（40代男性／岩手県）、「他で見ない字だから」（30代女性／静岡県）、「ユニークだからです」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「初見では読むのが難しいと思うから」（30代男性／東京都）、「特殊な読みなので」（30代男性／東京都）、「『嘉』の読みが迷いやすく難しく感じるためです」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
2位：大牟田市／40票福岡県の最南端に位置する大牟田市（おおむたし）は、かつて三井炭鉱の町として栄えた歴史を持ち、ユネスコ世界文化遺産に登録された「三池炭鉱」関連施設があることで有名です。有明海に面した豊かな自然も魅力で、大蛇山まつりなどの伝統行事も受け継がれています。
1位：嘉麻市／50票第1位に選ばれたのは嘉麻市（かまし）でした。福岡県の中央部に位置し、遠賀川の源流があるなど水と緑に恵まれた地域です。かつては炭鉱都市として発展し、現在はリンゴや梨などの観光農園が点在する農業も盛んな自治体。「嘉麻」という漢字の組み合わせが初見では読みづらかったようです。
