東京ディズニーランドのスペシャルイベント『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』の詳細が発表されました。さらに、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2つのパークで使用できる期間限定の特別なパスポートが販売されることも明かされました。

『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』は東京ディズニーランドで開催されるスペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』の第6弾。2025年1月から開催された第3弾に続き、2回目となる映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが主役のスペシャルイベントです。

テーマはヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界となっていて、パーク全体が“おいしそうでとびきり楽しいスウィーツの世界”に様変わりするということです。（4月9日から6月30日まで開催）

イベントでは、第3弾でも開催されたカラフルでかわいいお菓子でできたリゾートをコンセプトにしたパレード『イッツ・ア・スウィーツフルタイム！』も登場。ヴァネロペやミッキーマウスなどディズニーの仲間たちと一緒に踊って盛り上がり、“おいしそうでとびきりかわいいスウィーツであふれた”魅力的な時間を体験できます。

また、イベントに先立ち3月9日からは、ワールドバザール内にヴァネロペとカラフルなスウィーツがデザインされたフォトロケーションや、ショップの入り口・ショーウインドーにも甘い装飾が。そして、シンデレラ城の前には、ディズニーの仲間たちをモチーフにしたロリポップのデコレーションも設置されるということです。

さらに、スペシャルイベント限定メニューも登場。ベース、ソース、トッピングの3つのステップからオリジナルの組み合わせで楽しめる『パルパルーザ・パルフェ』や、ヴァネロペをイメージしたスペシャルドーナツ（レモン風味）などが販売されます。また、前回人気を誇ったアイスクリームのような見た目の『牛カルビコーン』も再登場します。

■平日限定のパスポート登場＆東京ディズニーシー25周年イベントも

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは4月6日〜6月30日の期間限定で、首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）に在住している人を対象にした、平日限定の『首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）』が登場。通常価格より大人1000円、中人800円、小人600円を差し引いた特別価格のパスポートだということです。

『首都圏ウィークデーパスポート』の期間中は、東京ディズニーランドで開催される『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』のほかにも、東京ディズニーシーの25周年を祝うアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』や、“食で世界を巡る”をテーマにした『東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル』も開催されます。