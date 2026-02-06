日本人特有の「責任感の強さ」が要因？仕事のパフォーマンス・やる気が下がる「ダウンタイム」に要注意
長時間労働、緊張感が生まれる重要な取引先などとの仕事は、疲れが増す。締め切りのある仕事では焦りも感じる。そんな時、力を抜かずに無理を続ければ、私たちは燃え尽きてしまう。何事にも効率が悪くなり、パフォーマンスが落ち、モチベーションも下がってしまうかもしれない。
そのような状況を「ダウンタイム」と呼ぶ。ゆえに私たちは、賢く力を抜き、休息をとって心と体を癒やす必要がある。「ダウンタイム」を減らすための考え方について考察しよう。
「計画ダウンタイム」は、設備の効率を保ちつつ故障を予防するため、事前に計画されたタイミングで一時的に生産ラインなどを停止させること。それを人に置き換えると、前もって休みを取る日程を決めておくことなどだ。
休日を心身のメンテナンスや点検、健康やモチベーションの管理などのアップグレードに充てることができるだろう。
一方、「計画外ダウンタイム」は、予期しない状況によって起こる生産ラインや設備の一時的な停止をいう。機器の故障や部品不足、電力問題などが直接的な原因となり、生産効率の低下やコスト増加をもたらすことがあるのだ。
実際、計画外ダウンタイムが発生すると、製造業であれば生産量の減産に、サービス業であればサービスの提供不足に直結する。労働時間が増え、時間が浪費され、コスト増加にもつながる。さらに、顧客の不満や不信感が増大することも想定できる。
これは自分だけの問題にとどまらず、職場の同僚が心身の不調を訴えると、自分に影響が及ぶこともある。
ほかにも悪天候や感染症の流行などがサプライチェーン（物の供給や物流）に影響をもたらすことがある。これまでに水害や新型コロナウイルスがもたらした影響を思い起こせば、自由な移動に制限が加えられた生活を送ったが、何と不便だったことか。
また、ヒューマンエラーにも注目しておきたい。人間による判断ミスや見落としなども、「ダウンタイム」をもたらす原因である。
さまざまな「ダウンタイム」のリスクを考慮すれば、いかに定期的に力を抜くことや、休みを取ることが重要であるか明白である。ではどうすれば、うまく力を抜くことができるのだろうか。
特に責任感の自己基準を他人に押し付けることが横行すると、それは古い言葉で言えば、年功序列色が強い、いわゆるパワハラ気質な職場環境をつくりかねない。
言うまでもなく「責任感の強さ」は日本人の美徳であるだろう。実際、筆者は東南アジアで6年間勤務し、国内でも、米国企業の日本法人で多国籍の人たちと共に長年働いた経験がある。
その時、日本人の仕事への責任感はどこの国の人よりも強いと感じた。もちろんこれは個人の主観に過ぎない話だが、共感する人は多いのではないだろうか。
これは国民性と言ってもいいのかもしれない。責任感の強さは、企業の事業活動にとどまらず、現に国際レベルのスポーツ大会で優れた成果を出している。
品質管理の厳しさの陰で現場にプレッシャーがかかり、数字の偽装などが発生した事例も事欠かない。いわば「責任感の競争状態」が生まれがちであり、その過程で必要以上に仕事に時間をかけることはないだろうか。
日本人の残業時間は、世界でも突出して長いと言われている。特別に日本人の生産性が低いわけではないだろうから、職場が責任感の過度な競争状態にないかどうか、一度注目してみてもいいだろう。
適度な責任感を持ち、仕事へのコミットメントやモチベーションを発揮することで、私たちは十分に会社や取引先などとの信頼関係を築けるはずだ。
「なるようになる」「しばらく寝かしてみる」「人に任せてみる」「ほどほどにする」……。
過度なプレッシャーから自らを解き放つために有効な言葉がたくさんある。気持ちが穏やかに落ち着く言葉をいろいろと探してみると、私たちはうまく充電し、自らの「ダウンタイム」から早期回復できるのではないだろうか。
(文:小松 俊明（転職のノウハウ・外資転職ガイド）)
