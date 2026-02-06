Âà¿¦¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤ª¶â¤ò²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ¤ÇÀ°Íý¡ªÂà¿¦¸å1Ç¯ÌÜ¤ÎÉéÃ´¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Âà¿¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Áá´üÂà¿¦¤äÄêÇ¯Âà¿¦¡¢ºÆ¸ÛÍÑ½ªÎ»¤Ê¤É¾õ¶·¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤ÆÇº¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤ª¶â¤Î°·¤¤¤Ç¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼ê¼è¤ê¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤ª¶â¤Î²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ¤ÎÀ°Íý¤È¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦Ç¯¶â¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò²¡¤µ¤¨¡¢Âà¿¦¸å1Ç¯ÌÜ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨Âà¿¦¶â¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ùµë»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇË¡¾å¤Ï¡ÖÂà¿¦¤Ë´ð°ø¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤¬Âà¿¦½êÆÀ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Âà¿¦¶â¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î°ì»þ¶â¡ÊDB¡¦DC¡Ë¤ÏÂà¿¦½êÆÀ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¹µ½ü¤¬Âç¤¤¯¡¢ÀÇ³Û¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦½êÆÀ¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Î·×»»¼°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Î·×»»¼°¡Û
¶ÐÂ³20Ç¯°Ê²¼¡§40Ëü±ß¡ß¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡ÊºÇÄã80Ëü±ß¡Ë
¶ÐÂ³20Ç¯Ä¶¡§800Ëü±ß¡Ü70Ëü±ß¡ß¡Ê¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡Ý20Ç¯¡Ë
¡ÚÂà¿¦½êÆÀ¤Î·×»»¼°¡Û
¡ÊÂà¿¦¶â¡ÝÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡Ë¡ß1/2¡áÂà¿¦½êÆÀ
¤³¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Âà¿¦¶â¤Ï»Ùµë»þ¤Ë¸»ÀôÄ§¼ý¤ÇÇ¼ÀÇ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Î½»Ì±ÀÇ¤ä¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦2026Ç¯¤«¤é¤Î¿·´ð½à¡Ö10Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤ËÃí°Õ
Âà¿¦¶â¤äiDeCo¤Î°ì»þ¶â¤Ï¼õ¤±¼è¤ë»þ´ü¤¬¶á¤¤¤È¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤òÆó½Å¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼õ¼è´Ö³Ö¤¬5Ç¯°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð¹µ½ü¤ÎÄ´À°¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤äiDeCo¤Î¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë´Ö³Ö¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊüÃÖ¸·¶Ø¡ª´ë¶È·¿DC¤ÏÉ¬¤º°Ü´É
´ë¶È·¿DC¤Ï¡¢Âà¿¦¸å6¥«·î°ÊÆâ¤Ë°Ü´É¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ö¼«Æ°°Ü´¹¡×¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ»º¤¬¸½¶â²½¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç±¿ÍÑ¤¬Ää»ß¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤âº¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¸å¤Ï¼¡¤Î¿¦¾ì¤Î´ë¶È·¿DC¤ä¡¢¸Ä¿Í·¿iDeCo¤Ø¤Î°Ü´É¼êÂ³¤¤òÁá¤á¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Âà¿¦¸å1Ç¯ÌÜ¤ËÆÏ¤¯¡È¸åÊ§¤¤¤ÎÀÁµá¡É¤ËÈ÷¤¨¤ë
½»Ì±ÀÇ¤ä¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âà¿¦¸å¤â¡Ö¸åÊ§¤¤¡×¤ÇÀÁµá¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤Ê¤É¤Ç¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÀÁµá¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âà¿¦¸å1Ç¯ÌÜ¤ÎÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸«¹þ¤ó¤À»ñ¶â½àÈ÷¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÈÇ¯¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²¡¤µ¤¨¤ëÂà¿¦¸å¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤äÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¡¦³ÎÇ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÁª¤ÓÊý¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§·ò¹¯ÊÝ¸±
Âà¿¦¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¡¢¼¡¤Î½ç¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ýÆþ¤¬´ð½àÆâ¤Ê¤é¡Ö²ÈÂ²¤ÎÉÞÍÜ¡×
ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯¼ý¤Ê¤É°ìÄê¤Î´ð½à¤ò²¼²ó¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¤Î¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÇ¤°Õ·ÑÂ³¡×
ºÇÄ¹2Ç¯¡¢Âà¿¦Á°¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÉ¸½àÊó½·¤¬Äã¤¤¿Í¤Ï¡¢¹ñÊÝ¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ã±¿È¤ÇÁ°Ç¯¤Î¼ýÆþ¡Ê½êÆÀ¡Ë¤¬Äã¤¤¡¢µÕ¤Ë¼ýÆþ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡×
¹ñÊÝ¤ÏÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿·Ú¸º¤äÊÝ¸±ÎÁ¤Î¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Æ¯¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¡×
¸ÛÍÑ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤â²ÃÆþ¤Ç¤¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï²ñ¼Ò¤ÈÀÞÈ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ï65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤éËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢§Ç¯¶â¡ÊÊÝ¸±ÎÁ¤È¼õµë¡Ë
Ç¯¶â¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤È¤ÏÊÌ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Ï¸¶Â§60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤¬480¥«·î¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢65ºÐ¤Þ¤ÇÇ¤°Õ²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´ü´ÖÊ¬¤¬¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤¬¹ç»»¤µ¤ì¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¹ç·×³Û¤¬¡¢¼¡¤Î³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ¯¶â³Û¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯ÅÙ¤Ï·î51Ëü±ß
¡¦2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï·î65Ëü±ß
¤¿¤À¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò´°àú¤ËÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î°·¤¤¡¢Âà¿¦¸å1Ç¯ÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¡¢¤½¤·¤Æ·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÈÇ¯¶â¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ËÉ¤²¤ëÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âà¿¦¸å¤ÎÀ¸³è¤ò°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤Ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡£CFP¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢20Ç¯°Ê¾å¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLECÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
