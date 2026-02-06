「ゾンビかと思ったw」二宮和也、“緊張している推し”公開「愛が溢れすぎて最高」「なんのポーズ？」
俳優の二宮和也さんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。“推し”と公言する人物の貴重なオフショットを公開しました。
【写真】二宮和也の“推し”とは？
浦川さんはこの投稿に「先日はご挨拶させて頂き誠にありがタージでした」「緊張で内股発動系でたじたじタージニキの図」と反応。独特過ぎるワードセンスを炸裂させながら、当時の様子を伝えました。
ファンからは「浦川くーーーん！」「緊張してるん？なんのポーズ？？？」「ニノの推しへの愛が溢れすぎて最高なんだけど！！」「ゾンビかと思ったwww」などの声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「浦川くーーーん！」「緊張している推し」とつづり、1枚の写真をポストした二宮さん。そこに写っていたのは、ガチガチに緊張した表情で不思議なポーズを決める、THE RAMPAGEの浦川翔平さんでした。
“浦川さん推し"は去年から実は、以前から“推し”として、たびたび浦川さんの名前を挙げて紹介してきた二宮さん。2025年2月17日には自身が司会を務める番組『ニノさん』（日本テレビ系）の公式Xの投稿を引用し、「遂にあたくしの推しが予告に、、、！」と興奮気味につづっていました。今後の2人のやりとりからますます目が離せませんね。
