◆明治安田J1百年構想リーグWESTグループ第1節 長崎1―3広島（6日、長崎・ピーススタジアム）

8年ぶりにJ1に復帰した長崎は2024年秋から本拠地にしているピーススタジアムで初めてのJ1公式戦に臨んだ。ともに被爆地を本拠地とするチーム同士の「ピースマッチ」と銘打たれた開幕戦は、長崎が昨季のJ1リーグで4位の広島に完敗した。

先制点を狙う長崎は序盤にパスをつなぎながら攻め込み、マテウスジェズスがゴールネットを揺らすも、オフサイドの判定でノーゴール。先制機を逃すとペースを取り戻した広島に徐々に攻められ、前半35分にMF中野就斗のゴールで先制を許した。後半も広島のペースを崩せず、5分、9分と立て続けに失点した。

長崎はチアゴサンタナがゴールネットを揺らしたかに思えたが、またもオフサイドの判定。2万人を超える観衆からため息が聞こえたが、同36分にマテウスジェズスが決めて意地を示した。反撃も届かず、J1復帰後初の公式戦での白星はつかめなかった。

百年構想リーグはシーズン以降を控え、6月まで開催。東西10クラブずつによる2回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、東西の同順位同士がプレーオフラウンドで対戦、最終順位を決める。優勝クラブは2026〜27年シーズンのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の出場権を獲得。J2への降格はない。J2・J3百年構想リーグは7日に開幕する。（記録は速報値）