ドル円１５７．００近辺、ユーロドル１．１７９０近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は157.00近辺、ユーロドルは1.1790近辺で推移している。ロンドン午前から目立った水準変化はみられていない。ドル円は一時157.15付近まで高値を更新したが、すぐに157円ちょうど付近へと押し戻されている。ユーロドルはロンドン朝方に1.1802付近まで高値を伸ばしたあとは、1.1785-1.1800レベルに高止まりしている。いずれも落ち着いた値動きとなっている。米10年債利回りは4.20％付近で推移している。



