本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/6
EUR/USD
1.1800（25.0億ユーロ）
1.1825（6.03億ユーロ）
1.1850（9.63億ユーロ）
1.1875（7.94億ユーロ）
1.1900（7.15億ユーロ）
USD/JPY
154.00（5.00億ドル）
156.00（9.64億ドル）
157.00（8.51億ドル）
159.90（11.0億ドル）
GBP/USD
1.3650（3.25億ポンド）
ユーロドルは1.1800に大規模設定、ドル円は157.00に中規模設定、いずれも引き寄せ効果に注目
ポンドドルは1.3650に設定あり
