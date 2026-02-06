◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 アイスホッケー1次リーグ 日本―フランス（2026年2月6日 ミラノ・ロー・アリーナ）

4大会連続5回目の出場となるアイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」が6日、団体競技の先陣を切って登場し、1次リーグ初戦でフランスと対戦した。

序盤からシュートを重ねながら得点できていなかった日本だが、第2ピリオドの18分すぎ、リンクに入ったばかりのFW浮田が右からシュート。これがネットを揺らした。

得点後は日本がゴールソングに選んだ嵐の「Oh Yeah！」が会場に響き渡った。北京五輪の「Happiness」に続き、今回も国民的グループの曲を使用。昨年までの世界選手権でも「Oh Yeah！」を流す案もあったが、チーム内で「やっぱり嵐は五輪だよね」（DF小池）という意見が多く、今大会まで取り置いていた。

前回の北京五輪で史上初の決勝トーナメント進出を果たしたスマイルジャパン。史上初のメダル獲得を掲げて今大会を迎え、DF小池主将は「一番大事と思っているのがフランス戦。どうやって勢いに乗るかが大事なので、いいスタートを切りたい」と話していた。