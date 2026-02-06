総務省の家計調査の結果が6日、発表されました。ラーメンにかける外食費用で1位を争うのが新潟市と山形市です。1度は日本一となったもののその後、2位が続いている新潟市。4年ぶりの日本一奪還となったのでしょうか。



日本の国民食ともいわれるラーメン。



その外食費用をめぐってライバル関係にあるのが…



昨年、全国2位の新潟市と、3年連続日本一の山形市です。





中華そば…ラーメンの1世帯あたりの外食費用で4年前、それまでトップだった山形市を破り、新潟市が日本一に。それ以来、ライバル関係として注目を集めています。【女性客】「週に2、3回（食べます）。学校の友だちも午前中で学校終わったら、いったんラーメン店みたいな。1位とりたいですね」6日朝、新潟市役所にラーメン店の店主たちが集まり、家計調査の結果を待っていました。【中華そば石黒 石黒純一さん】「新潟のラーメンを盛り上げるためにやってきているのでそれが結果に出たらうれしいな」ラーメンで街を盛り上げようとこれまで官民が一体となって様々な取り組みを展開してきました。吉報は届くのか…【発表】「新潟市、1万9073円」【集まった人たち】「ああ（ため息）」1位は山形市の2万5102円で4連覇を達成。新潟市は1万9073円でまたも2位。それでも去年に比べ、2700円ほど増えています。【麺屋 Aishin笠原 義貴 代表】「とても悔しいですね。1位とりたかったですね。伸び幅は新潟が勝ってます」この結果に街の人は。【女性4人】「悔しいね」「2位か」「もうちょっといけるね。2万はいけるな」【ラーメン店の客】「以前、1位だったのを見たんですよ、新潟市が。これだけ差をつけられているとなると悔しいなと思います」【麺屋 Aishin笠原 義貴 代表】「新潟市民のラーメン愛は山形にも全然負けてないですし、そこは日本一かなと思っていますので。来年こそ必ず1位で」まちを盛り上げる新潟と山形のラーメン対決。日本一をかけた熱い戦いはまだまだ続きそうです。